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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

السبت 23/مايو/2020 - 07:34 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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الليمون والفلفل والملح هي مكونات لا تقتصر على وصفات السلطة لأنها يمكن أن تكون مفيدة كبديل للأدوية الطبية.

ويستخدم العديد من الناس، من جميع أنحاء العالم، هذه المكونات في الواقع كعلاج للأمراض الشائعة اليومية، فهناك سبب آخر لاستخدام الملايين لهذه المكونات فى الرعاية الطبية الحديثة.

وفيما يلي الأمراض أو الحالات الطبية التي يمكن علاجها بالفلفل الأسود والليمون وملح البحر وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى:

التهاب الحلق

يمكن التخلص من التهاب الحلق بسهولة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من ملح البحر في كوب طويل من الماء الدافئ.

انسداد الأنف

يمكنك تخفيف الإحساس بالانسداد للأنف عن طريق العطس، فإذا لم يفلح ذلك، امزج كميات متساوية من الفلفل الأسود وملح البحر مع القرفة والكمون وبذور الهيل.

إزالة حصوات المرارة

هناك أيضًا علاجات طبيعية يمكن أن تزيل حصوات المرارة بشكل فعال، فكل ما عليك سوى تناول ثلاثة أجزاء من زيت الزيتون ودمجها مع الليمون والفلفل الأسود لإزالة حصوات المرارة على الفور.

فقدان الوزن

اشرب خليطًا مكونًا من ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، سيساعد هذا الخليط في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

الغثيان

يمكن تخفيف اضطراب المعدة باستخدام الفلفل الأسود، في حين أن عصير الليمون الطازج يوقف الغثيان بنجاح، فكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود في كوب طويل من الماء الدافئ، اشرب ببطء حتى تشعر بالراحة.

نزيف في الأنف

ببساطة ضع بضع قطرات من عصير الليمون الطازج على كرة قطنية وضعها داخل فتحة الأنف، قم بإمالة رأسك للأمام قليلًا لمنع الدم من السيلان في الحلق ومنع الغثيان.

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