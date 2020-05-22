وزير البترول الأسبق: الدكتور مصطفى الرفاعي أنقذ إنبي من التصفية

وزير البترول الأسبق: الدكتور مصطفى الرفاعي أنقذ إنبي من التصفية
الجمعة 22/مايو/2020 - 11:23 م
رباب الأهوانيطباعة
علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على صورة جمعته بالمهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس شريف الصيرفي، قائلا: "الدكتور مصطفى الرفاعي هو الأب الروحي لمدرسة إنبي، استلمها في وقت كان من المفترض فيه إنها تتصفى بعد خروج شريك أجنبي حاول اإنه يمص دمها وكانت على وشك التصفية في عام ١٩٨٠".
وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إنبي تم إنقاذها عن طريق مجموعة من الشباب، لافتا إلى أنه كان واحدا من ضمن هؤلاء الشباب.
وتابع: "في الصورة الدكتور الرفاعي أستاذ في البترول والصناعة وليس إنبي فقط، استلم الراية من والدي وأنا والدي اتوفي ١٩٧٩، بدأ حياته من الخمسينيات في معامل التكرير، وله باع طويل وشأن لأنه مهندس شاطر، والمهندس الصيرفي أحد أعمدة إنبي".
واستكمل: "أكتر حاجة مش بحبها فيا طول الصبر أحيانا بصبر لحد ما بتضايق من نفسي".
وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إنبي تم إنقاذها عن طريق مجموعة من الشباب، لافتا إلى أنه كان واحدا من ضمن هؤلاء الشباب.
وتابع: "في الصورة الدكتور الرفاعي أستاذ في البترول والصناعة وليس إنبي فقط، استلم الراية من والدي وأنا والدي اتوفي ١٩٧٩، بدأ حياته من الخمسينيات في معامل التكرير، وله باع طويل وشأن لأنه مهندس شاطر، والمهندس الصيرفي أحد أعمدة إنبي".
واستكمل: "أكتر حاجة مش بحبها فيا طول الصبر أحيانا بصبر لحد ما بتضايق من نفسي".