وزير البترول الأسبق: الدكتور مصطفى الرفاعي أنقذ إنبي من التصفية

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على صورة جمعته بالمهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس شريف الصيرفي، قائلا: "الدكتور مصطفى الرفاعي هو الأب الروحي لمدرسة إنبي، استلمها في وقت كان من المفترض فيه إنها تتصفى بعد خروج شريك أجنبي حاول اإنه يمص دمها وكانت على وشك التصفية في عام ١٩٨٠".وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إنبي تم إنقاذها عن طريق مجموعة من الشباب، لافتا إلى أنه كان واحدا من ضمن هؤلاء الشباب.وتابع: "في الصورة الدكتور الرفاعي أستاذ في البترول والصناعة وليس إنبي فقط، استلم الراية من والدي وأنا والدي اتوفي ١٩٧٩، بدأ حياته من الخمسينيات في معامل التكرير، وله باع طويل وشأن لأنه مهندس شاطر، والمهندس الصيرفي أحد أعمدة إنبي".واستكمل: "أكتر حاجة مش بحبها فيا طول الصبر أحيانا بصبر لحد ما بتضايق من نفسي".