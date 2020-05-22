شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

انطلقت منذ قليل، على قناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة العامة للكتاب مناظرة المفكرة الكبير فرج فودة مع الشيخ محمد الغزالي التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1992.وكان من المقرر أن يبث المناظرة مساء أمس، إلا أنه تم تأجيلها بسبب إختراق القناة على موقع يوتيوب.وتدور المناظرة التاريخية بين شهيد الكلمة المفكر الكبير فرج فودة من جانب، والشيخ محمد الغزالي من جانب آخر، في معرض الكتاب عام ١٩٩٢.ويأتي بث المناظرة - التي تسببت في اغتيال شهيد الكلمة- كاملة للمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".وفرج فوده كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.