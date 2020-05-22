رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال أوغلو: أردوغان شخص منحط

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:09 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، انتقادات لاذعة لأردوغان بعد تصريحاته التي استهدف فيها حزب الشعب الجمهوري، واتهامهم بأنهم يريدون إضعاف الدولة بعد انتقاداتهم واقعة بث الأغاني من مآذن المساجد.

وقال أوغلو إن الشخص المسئول في المقام الأول عن إفلات الجناة من العقاب، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسي دون حق، هو شخص أقل ما يمكن أن يوصف به أنه منحط.

وأشار موقع «تركيا الآن» إلى أن أردوغان كان قد صرح، خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع رؤساء مقاطعات العدالة والتنمية، بأن رجال الشعب الجمهوري يعملون ضد تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية، ولا يترددون في إظهار وجه الدولة القبيح، ولا يتهاونون في ضخ روح التشاؤم للجماهير، وذلك بعد اعتراض حزب الشعب على بث الأغاني في مآذن المساجد بإزمير ونشر لقطات من تلك الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء رد كمال كليجدار أوغلو عليه سريعًا، حيث كتب على حسابه الشخصي على تويتر: "إن الشخص المسئول في المقام الأول عن غياب الجناة، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسي دون حق، هو شخص منحط".

كما أدان رئيس حزب الشعب واقعة إذاعة الأغنية الإيطالية «بيلا تشاو» من خلال مآذن بعض مساجد مدينة إزمير التركية، مؤكدًا أنه لا يقبل مطلقًا أن يعلو المآذن صوت غير الأذان أو النشيد الوطني.

وعلق أوغلو على تويتر على هذه الواقعة، وقال: "أماكن العبادة مقدسة، نحن لا نسمح مطلقًا أن يعلو مآذن مساجدنا صوت غير الأذان أو النشيد الوطني، ونطالب بإيجاد الفاعلين لهذه الواقعة التي عاشتها مدينة إزمير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 إصابات جديدة بكورونا في الإسماعيلية

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

متهم بخلية إنتاج أفلام الجزيرة: كُلفت بفبركة فيديوهات ضد مصر (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2020 مكتوبة

تعرف على دعاء آخر شهر رمضان 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا

محمود التهامي: أتمنى تحويل مبنى كمين البرث لمزار سياحي