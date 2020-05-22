كمال أوغلو: أردوغان شخص منحط

وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، انتقادات لاذعة لأردوغان بعد تصريحاته التي استهدف فيها حزب الشعب الجمهوري، واتهامهم بأنهم يريدون إضعاف الدولة بعد انتقاداتهم واقعة بث الأغاني من مآذن المساجد.وقال أوغلو إن الشخص المسئول في المقام الأول عن إفلات الجناة من العقاب، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسي دون حق، هو شخص أقل ما يمكن أن يوصف به أنه منحط.وأشار موقع «تركيا الآن» إلى أن أردوغان كان قد صرح، خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع رؤساء مقاطعات العدالة والتنمية، بأن رجال الشعب الجمهوري يعملون ضد تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية، ولا يترددون في إظهار وجه الدولة القبيح، ولا يتهاونون في ضخ روح التشاؤم للجماهير، وذلك بعد اعتراض حزب الشعب على بث الأغاني في مآذن المساجد بإزمير ونشر لقطات من تلك الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.وجاء رد كمال كليجدار أوغلو عليه سريعًا، حيث كتب على حسابه الشخصي على تويتر: "إن الشخص المسئول في المقام الأول عن غياب الجناة، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسي دون حق، هو شخص منحط".كما أدان رئيس حزب الشعب واقعة إذاعة الأغنية الإيطالية «بيلا تشاو» من خلال مآذن بعض مساجد مدينة إزمير التركية، مؤكدًا أنه لا يقبل مطلقًا أن يعلو المآذن صوت غير الأذان أو النشيد الوطني.وعلق أوغلو على تويتر على هذه الواقعة، وقال: "أماكن العبادة مقدسة، نحن لا نسمح مطلقًا أن يعلو مآذن مساجدنا صوت غير الأذان أو النشيد الوطني، ونطالب بإيجاد الفاعلين لهذه الواقعة التي عاشتها مدينة إزمير".