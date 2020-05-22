وزير البترول الأسبق: «محمد صلاح فخر العرب وبشوف فيه حفيدتي»

علق المهندس أسامة كمال على صورة للاعب المصري محمد صلاح، عرضها عليه الإعلامي محمد موسى، قائلًا: "فخر العرب وبشوف فيه حفيدتي"، كما علق على صورة جمعته بفضيلة الإمام علي جمعة، خلال مؤتمر لمكافحة الإرهاب.وأوضح "كمال"، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المؤتمر الذي حضره دعا إليه حوالي ألف متحدث وصاحب رأي، كما تم عرض نماذج خلاله لمكافحة التطرف من وجهات نظر مختلفة وزوايا مختلفة.ولفت الوزير الأسبق، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، إلى أنهم عرضوا خلال المؤتمر مكافحة الإرهاب من وجهة نظر دينية، والتي تبناها الإمام علي جمعة، المفتي السابق، ومن الناحية الفنية كان فيها الفنان محمد صبحي، بجانب مجموعة كبيرة من الكيانات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمر كان له تأثير كبير.