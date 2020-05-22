وزير البترول الأسبق: «محمد صلاح فخر العرب وبشوف فيه حفيدتي»

وزير البترول الأسبق: «محمد صلاح فخر العرب وبشوف فيه حفيدتي»
الجمعة 22/مايو/2020 - 11:07 م
رباب الأهوانيطباعة
علق المهندس أسامة كمال على صورة للاعب المصري محمد صلاح، عرضها عليه الإعلامي محمد موسى، قائلًا: "فخر العرب وبشوف فيه حفيدتي"، كما علق على صورة جمعته بفضيلة الإمام علي جمعة، خلال مؤتمر لمكافحة الإرهاب.
وأوضح "كمال"، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المؤتمر الذي حضره دعا إليه حوالي ألف متحدث وصاحب رأي، كما تم عرض نماذج خلاله لمكافحة التطرف من وجهات نظر مختلفة وزوايا مختلفة.
ولفت الوزير الأسبق، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، إلى أنهم عرضوا خلال المؤتمر مكافحة الإرهاب من وجهة نظر دينية، والتي تبناها الإمام علي جمعة، المفتي السابق، ومن الناحية الفنية كان فيها الفنان محمد صبحي، بجانب مجموعة كبيرة من الكيانات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمر كان له تأثير كبير.
وأوضح "كمال"، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المؤتمر الذي حضره دعا إليه حوالي ألف متحدث وصاحب رأي، كما تم عرض نماذج خلاله لمكافحة التطرف من وجهات نظر مختلفة وزوايا مختلفة.
ولفت الوزير الأسبق، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، إلى أنهم عرضوا خلال المؤتمر مكافحة الإرهاب من وجهة نظر دينية، والتي تبناها الإمام علي جمعة، المفتي السابق، ومن الناحية الفنية كان فيها الفنان محمد صبحي، بجانب مجموعة كبيرة من الكيانات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمر كان له تأثير كبير.