خالد عمران يكشف سبب الهجمة على دار الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بـ«الإفتاء» إن الهجوم على الدار جزء مما تعانيه البلد من استهداف الإرهابين والمتطرفين لكل مؤسسات الدولة.وأضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «الإرهابيين والمتطرفين يريدون النيل من البلد بكل مؤسساته».وأكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من يدعون الناس للنزول لصلاة العيد جماعة، هم يحاولون الزج بالناس للانتحار، مردفا: «من يشجع على نزول الناس آثما لأنه يسبب في ضررهم».وأردف: «سنحافظ على مظاهر فرحة العيد، نصحى بدري ونزين بيوتنا، ونصلي العيد داخل البيت، رب الأسرة يؤم الأسرة».وأكد أن من يصلي صلاة العيد في البيت سيحصل على الثواب كاملا، بينما من يدعو للخروج فهو آثم.ونوه إلى أن صلاة العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية.