«البحوث الإسلامية» يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمصريين قيادة وشعبًا والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى، عز وجل، أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.وقال الأمين العام الدكتور نظير عياد، إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسوئولية المجتمعية، والمحافظة على الأرواح حتى تمر الأزمة بسلام.وأضاف أن العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مع وجوب الأخذ بإجراءات الأمان والسلامة العامة التي تقتضيها الظروف الحالية.