«البحوث الإسلامية» يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر
الجمعة 22/مايو/2020 - 10:45 م
أميرة العنانيطباعة
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمصريين قيادة وشعبًا والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى، عز وجل، أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.
وقال الأمين العام الدكتور نظير عياد، إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسوئولية المجتمعية، والمحافظة على الأرواح حتى تمر الأزمة بسلام.
وأضاف أن العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مع وجوب الأخذ بإجراءات الأمان والسلامة العامة التي تقتضيها الظروف الحالية.
وقال الأمين العام الدكتور نظير عياد، إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسوئولية المجتمعية، والمحافظة على الأرواح حتى تمر الأزمة بسلام.
وأضاف أن العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مع وجوب الأخذ بإجراءات الأمان والسلامة العامة التي تقتضيها الظروف الحالية.