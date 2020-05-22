المستشار عدلي حسين: هجوم «الفنية العسكرية» كان يهدف للانقلاب على السادات

قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قضية الهجوم على الفنية العسكرية وقضية التكفير والهجرة من القضايا التي هزت الرأي العام.وأضاف المستشار عدلي حسين، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الجمعة، أن قضية الهجوم على الفنية العسكرية كانت صورة في الدموية حيث وصل عدد القتلى فيها إلى 14 قتيلا.وأشار المستشار عدلي حسين إلى أن حادث الفنية العسكرية في السبعينات كان يهدف إلى قلب نظام الحكم.وأوضح أن رئيس التنظيم الإرهابي الذي قام بهذه العملية كان فلسطيني متطرف جدًا هو صالح سرية، وكان من فرقة أبو نضال، وهو فلسطيني كان يعيش في العراق، وجاء إلى مصر واستطاع تجنيد الشباب لهذه العملية، مؤكدًا أن الهدف كان الانقلاب ضد الرئيس السادات، حيث كان مخطط أن يخرج بمجموعة طلاب الكلية الفنية العسكرية للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي الذي كان مقر الحزب الوطني، ويتم القبض على الرئيس السادات وكل الوزراء في الاجتماع في هذا التوقيت، لكنه فشل بعد الاشتباكات والقتل.