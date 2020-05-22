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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة أحد أبناء قبائل مطروح بـ«كورونا» ونقله لـ«عزل النجيلة»

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:40 م
مستشفى النجيلة المركزي
مستشفى النجيلة المركزي
ياسمين شعيب
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استقبل مستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولى في مطروح، اليوم الجمعة، حالة إصابة لأحد أبناء قبائل المحافظة محولا من مستشفى مطروح العام.

وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشفى استقبل حالة إصابة من أبناء قبائل محافظة مطروح لشخص يدعى "ن. س"، يبلغ من العمر 74 عاما، تم تحويله من مستشفى مطروح العام بعد أن أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم نقله بسيارة الإسعاف المجهزة والمعقمة، وتم عزله في الغرف المخصصة بمستشفى النجيلة المركزي، وإجراء الفحوصات الطبية الكاملة له لبدء الرعاية الطبية.

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