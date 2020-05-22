عاصفة ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد

ضربت عاصفة ترابية شديدة منذ قليل، عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مصحوبة برمال وأتربة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.واستعدت محافظة الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، تحسبا لسقوط أمطار خاصة وأن المحافظة شهدت على مدار الأسبوع الماضي موجة من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية.وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.