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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أبرزه الاختيار.. توريث زوجات الإرهابيين

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:31 م
الاختيار
الاختيار
هاجر رضا
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منذ أن عرض مسلسل «الاختيار» وهو يوضح الملحمة التاريخية التي عاشها ولا زال يعيشها جنود وضباط الجيش المصري في القضاء على العناصر التكفيرية والإرهابيين، وكيف يتعامل أفراد جماعة الإخوان الإرهابية مع بعضهما من توريث زوجات الإرهابيين.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة البطل قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح بشمال سيناء، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويجسده الفنان أمير كرارة ويتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي والفنان طارق العوضي الذي يلعب شخصية الإرهابي عشماوي، مع ظهور العديد من الفنانين الذي يجسدون شخصيات عديدة من أبطال قواتنا المسلحة.

في الحلقة 29 من المسلسل أوضحت أن جماعات الإخوان الإرهابية يورثون نساءهم، وعندما جاء أحد العناصر التكفيرية من الشباب ليتوسط له التكفيري أبو عميرة للزواج من إحدى النساء وأخبره حينها إنها كانت متزوجة من ٨ آخرين وماتوا ولديها أطفال كثيرون.

وتطرق في حديثه إلى أن النساء معهم جاءوا وهم يعرفون أن وجودهم تحت مسمى «جهاد النكاح» ويدركن جيدًا كيف يمتعون الرجال بعدما يرونه من حروب ضد قوات الجيش.

وذكر أيضًا أن هناك عدد من النساء لا يتزوجون منهم بل يأتون لقضاء عدد من الليالي بعيدًا عن بند الزواج.

«الاختيار».. بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.

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