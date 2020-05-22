كيف نصلى العيد في المنزل؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال نصه: سنصلي العيد في المنزل فما كيفية الأداء؟ قائلا: يشترط لصلاة العيد ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة، وأن تؤدى في وقتها من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وينتهي قبل صلاة الظهر بثلث ساعة.وأوضح المجمع في رده أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، فقد روى مسلم عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». وهي ركعتين بعد تكبيرة الإحرام يكبر سبع في الركعة الأولى، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية. مقتصرًا على الصلاة دون الخطبة حيث إن الخطبة ليست شرطًا لصحة الصلاة.