صحة بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم، أنه في إطار خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تم درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وكل مكونات المنظومة الصحية.وأشار «يوسف» في تصريحات صحفية الى أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية والصحية ومديري المستشفيات ومسئولي الوقائي والمراقبين الصحيين؛ لمناقشة خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات والتأكد من وجود رصيد كافي من الأدوية.وأوضح وكيل وزارة صحة بني سويف أنه تم التأكيد على تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبة فيها لفيروس كورونا المستجد وتحضر للمستشفيات لتقييم الحالة وفحصها من الأخصائي إذا كانت الحالة ينطبق عليها تعريف حالة كورونا، حيث يتم أخذ مسحة وعند ظهور النتيجة إيجابي والحالة مستقرة صحيا ولم تعاني من أي أمراض مزمنة يتم العزل منزلي وأخذ العلاج ويتم متابعتها يوميا من الوقائي لحين تحول الحالة من إيجابي الي سلبي بعد تكرار المسحات.وأوضح أن الحالة تناول الجرعة كاملة من العلاج وفي الحالات غير المستقرة صحيا وتعاني من أمراض مزمنة يتم عزلها بالمستشفيات حتى التعافي، كما يقوم الوقائي بمتابعة المصريين العائدين من الخارج وكذلك الحالات المستقره صحيا وتم خروجها من العزل وتستكمل علاجها بالمنزل لحين التعافي التام.كما تم التأكيد على الأطباء مديري المستشفيات بالالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتزام الفريق الطبي والتمريض بارتداء الواقيات الشخصية حرصا على سلامتهم.