ضخ 250 طن زيت وسكر تمويني بشمال سيناء

أكد المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن شركتي الإسكندرية للزيوت والصابون والشركة العامة لتجارة الجملة دفعتا بسيارات متحركة محملة بـ٢٥٠طن زيت وسكر تمويني لصالح منظومة التموين الجديدة.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور إن هذه الكميات لتغطية احتياجات شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنها آخر كميات يتم استلامها من السلع التموينية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.وأشار إلى أن هناك استقرارا في كافة السلع التموينية، وسيتم صرفها للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري.