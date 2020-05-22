الشرطة البريطانية تحقق مع مستشار رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تحقق مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لخرقه قواعد الإغلاق وزيارته عائلته خارج منطقة سكنه.وقد سجلت بريطانيا ارتفاعًا جديدًا بالوفيات اليومية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 351 وفاة مقابل 338 وفاة في اليوم السابق.وأكدت وزارة الصحة البريطانية، في تقريرها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد أصبح 36393، مشيرة إلى ارتفاع ملموس في حصيلة الإصابات اليومية بالبلاد برصيد 3287 إصابة جديدة مقابل 2615 في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 254195.