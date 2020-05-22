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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل البرنس 29.. رضوان ينتقم من فتحي ويحاول قتل فدوى

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:50 م
رضوان
رضوان
حسين الجندي
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بدأت الحلقة 29 من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض علي شاشة قناة دي إم سي بمشهد جمع «فتحي» الفنان أحمد زاهر ووالدته نجية الفنانة أحلام الجريتلي، حيث كشفت له أن «فدوى» الفنانة روجينا تخونه مع شقيقه «ياسر» الفنان محمد علاء، ليطرد والدته.

وفي نفس اللحظة خطف رضوان البرنس الفنان محمد رمضان زوج شقيقته عبير الفنان أحمد فهيم واستخدمه في التوقيع بين جميع الأشقاء بينما ذهبت «فدوى» الفنانة روجينا إلى ياسر وتواجد معهم رضوان البرنس الذي صورهم وأرسل الفيديو لـ«فتحي» عن طريق موبايل رأفت.

واستخدم رضوان البرنس موبايل رأفت في إرسال رسالة لفدوى، حيث كشف لها أن فتحي الفنان أحمد زاهر زوجها هو الذي لا ينجب ولديه عيوب، بينما ذهبت فدوى لفتحي في المنزل ليكشفا سويا ما حدث، بينما قام رضوان البرنس أيضا بالتواجد في المنزل وصورهم ليحصل على دليل القتل.

وخلال الحلقة قامت «علا» الفنانة نور اللبنانية بتجهيز عدد من الألعاب لتقديمها لمريم ابنة رضوان البرنس حتى تضع بينهما علاقة جيدة بعد أن طلبت ابنته أن تظل مع السائق محمود شفيق الذي قام بتربيتها الفنان محمد جمعة.

وظهرت الفنانة ريم سامي في الحلقة حيث ذهبا لشقيقها عادل الفنان أحمد داش، وقدمت له هدية عبارة عن لاب توب من الأنواع الفخمة جدا بينما يتم معالجته من آثار الإدمان، إلا أنه أكد أنه سيستخدمه في العمل والعودة إليه.

وخلال الحلقة ظلت عبير الفنانة رحاب الجمل، تبحث عن زوجها رأفت بينما لم تجده، وقام رضوان البرنس بخطفه، وقال له أنه سيحبسه خمس سنوات، بينما أكد له أنه الوحيد الذي يستطيع قيادة سيارة نقل تثقيف وهو من فعل ذلك بينما جهز صلاح بليلة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد أحمد ماهر مكان آمن لأن يستخدمه رضوان في تنفيذ الحصول على حقوقه بعدما أصبحوا أصدقاء من قبل في السجن.

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