الإمارات: 994 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لـ27.892

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 27.892 حالة.وأفادت وزارة الصحة الإماراتية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- بوفاة 4 مصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 241 حالة.وأشارت إلى شفاء 1043 حالة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 13.798.