الأزهر ينعى ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى- عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.