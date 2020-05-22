انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة المغذي للخزان الياباني بالرماية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية.وقالت الشركة إنها تأسف على هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.وأوضحت أنها وفرت سيارات مياه نقية للتحرك في الأماكن المتأثرة حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.