«سامي»: محمد رمضان اهتم بجعل «البرنس» مثل المسلسلات العالمية

قال محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل البرنس، إن العمل لم يكن ليخرج بهذا الشكل لولا موافقة الفنان محمد رمضان، على إعطاء الممثلين الآخرين مساحات كبيرة، وتقليل مساحة شخصيته.وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز": "محمد رمضان كان مهتم جدا إنه يكون مسلسله مثل المسلسلات العالمية، بيكون فيها بطل لكن كل شخص له دور، وليس البطل محتل الشاشة".وأشار سامي، إلى أن تعامل محمد رمضان مع باقي فريق العمل، كان تعامل زملاء، وليس تعامل بطل العمل مع ممثل يؤدي دور في المسلسل.وأشاد سامي، بأداء الفنان محمد مهران، قائلا: "ممثل موهوب واستمتعت به، مجتهد بيذاكر وحافظ دوره وأدوار الآخرين في المسلسل، محتاج مناخ كويس وسط منظومة صح ليظهر موهبته"، وتوقع له أن يكون نجما كبيرا في يوم من الأيام.وأردف: "لو بتدي ممثل دور لكن معندوش مساحة يظهر موهبته، يبقى بتظلمه"، لافتا إلى أنه خلال العمل لم يكن يرى الفنانين وإنما يرى الشخصيات التي كتبها الورق.