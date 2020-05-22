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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تفرض الحجر الصحي 14 يومًا على كل الوافدين من الخارج

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:29 م
بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، أن بريطانيا ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع المسافرين الوافدين من دول أخرى اعتبارا من 8 يونيو المقبل، مع فرض غرامة قدرها ألف جنيه استرليني (أي ما يعادل 1218 دولارا) على من يخالف القواعد.

ونقلت صحيفة (ديلي تلجراف) البريطانية عن تصريح باتيل في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة البريطانية حول مستجدات كورونا، قولها: "بينما يبدأ العالم في الخروج مما نأمل أن يكون أسوأ جائحة فيروس كورونا، علينا أن نتطلع إلى المستقبل ونحمي الشعب البريطاني من خلال تقليل مخاطر الحالات المصابة التي تعبر الحدود".

وأضافت باتيل: "تجاوزنا الآن ذروة هذا الفيروس، يجب أن نتخذ خطوات للحماية من الحالات القادمة من الخارج التي تسبب عودة المرض القاتل".

وقالت الحكومة البريطانية إنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، بما في ذلك عمال النقل البري والشحن والمتخصصون الطبيون المسافرون للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأولئك القادمون من أيرلندا والعمال الزراعيين الموسميين.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه يجب على المسافرين ملء استمارة تقدم معلومات الاتصال والسفر الخاصة بهم حتى يمكن تتبعهم في حالة ظهور العدوى، ويمكن الاتصال بهم بانتظام خلال الـ 14 يومًا لضمان التزامهم بالحجر الصحي.

وسجلت بريطانيا اليوم 351 وفاة إضافية جراء الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19، وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية في المملكة المتحدة بسبب الوباء إلى 36393 وفاة.

وسجلت المملكة المتحدة ما مجموعه 254 ألفًا و195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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