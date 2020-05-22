مبادرة جديدة لـ«المتحدة» للاحتفاء بأسر الشهداء

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي القيام بمبادرة جديدة؛ لتكريم شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة.وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إنه بالتنسيق مع وزارتي "الدفاع" و"الداخلية"، أرسلت الشركة وفدا لزيارة وتحية أسر الشهداء، وقام وفد الشركة بمشاركتهم فرحة العيد من خلال هدايا رمزية للأطفال ودعمهم معنويًا.