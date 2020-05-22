لماذا تعرقل تركيا الحل السلمي في ليبيا؟ (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، حول التدخل التركي في الشئون الليبية ودعمها التكفيريين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم ، ما أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة.وأشار التقرير إلى أن المسماري أكد دعم تركيا ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة، ولفت إلى أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج فقد شرعيته بعدم حصوله على موافقة البرلمان.كما أكد المسماري استمرار الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب ووقف التدخل التركي في الشئون الليبية.