البرلمان العربي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

دعا البرلمان العربي، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بإلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.وطالب مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، المنظمات الدولية بالتدخل لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لقناة العربية الاخبارية.وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالبًا الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، والتي تغذي أطراف الصراع، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأكد رئيس البرلمان العربي أن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار وباء كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية.وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي، ولا سيما في هذه الأيام المباركة التي يتهيأ فيها المسلمون في كافة دول العالم للاحتفال بعيد الفطر.