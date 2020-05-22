محمد مهران يكشف أصعب مشهد في «البرنس»

قال الفنان محمد مهران، إن من اختاره لدور «حمادة» في مسلسل «البرنس» هو مخرج ومؤلف العمل محمد سامي، معبرا عن سعادته للعمل معه، وأنه يتقبل أي تعديل من الممثل على أداء الدور إن كان للأفضل.ولفت «مهران» خلال لقائه مع الإعلامية أسماء مصطفى على شاشة «إكسترا نيوز» إلى أن أكثر شخصية تلقى عليها رد فعل من الجمهور هي شخصيته في مسلسل البرنس.وكشف أن الصفعة التي وجهتها نور له في بداية المسلسل كانت حقيقية، قائلا: «المخرج كلمني وقالي عندك مانع القلم يكون حقيقي، قلت له طالما في صالح الشغل لا معنديش مانع».وعن أصعب مشهد له في مسلسل البرنس، قال هو مشهد خيانته للبرنس لأسباب شخصية لا تتعلق بالمشهد نفسه أو المسلسل، وإنما لأن زوجته كانت تتوجه في ذلك الوقت إلى المستشفى من أجل الولادة، وأراد الانتهاء من المشهد سريعا ليلحق بها.وقال إنه كان زميل محمد رمضان في معهد الفنون المسرحية، مشيدا بأداء أحمد زاهر، مؤكدا أن سر نجاحه هو منظومة العمل والورق والإخراج.