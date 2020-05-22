أم الشهيد على السيد: ابنى مات بطل (فيديو)

قالت أم الشهيد البطل علي السيد: «أنا أم الشهيد علي، بطل العالم اللي كل الدنيا بتتمثل بيه في كل البلاد».وتابعت أم الشهيد خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»: «ابني حبيبي يا نور عيني أنا أم البطل، ابني حبيبي بيضربوا بيك المثل».وأضافت: «وضعت ابني عند ربنا بقوته ودمه وشهادته، وخاف على زمايله في كل مكان».وعرضت أمس الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار» الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.