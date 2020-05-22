«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا

تصدر قريبا عن مدارك للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب السيرة الذاتية "جريمة الولادة" للجنوب إفريقي تريفور نوا، ومن ترجمة خالد الجبيلي.وقال "جبيلي" لـ"الدستور": في مذكراته يحكي تريفور كل المعاناة التي عاشها ووالدته وكل مَن يعرفهم خلال تلك الفترة. في ظل التفرقة العنصرية، كانت جريمة كبرى أن يلِد أحد من والدين مختلفي اللون.تابع: الكتاب باختصار يحكي قصة نشأة الكوميديان الشهير تريفور نوا في جمهورية جنوب أفريقيا العنصرية وكيف عانى لأنه يعتبر شخصًا ملونًا لأن أمه سوداء ووالده أبيض، لكن بأسلوبه المرح الجميل.يشار إلي أن "تريفور نوا" مواليد 20 فبراير 1984 في جوهانسبرج، هو ممثل هزلي ومنتج وكاتب وناقد تلفزيوني ومذيع جنوب أفريقي. وهو مقدم البرنامج الشهير ذا دايلي شو خلفا لجون ستيوارت.