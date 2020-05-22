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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سولاف درويش عن افتتاح «بشاير الخير 3»: يؤكد اهتمام الرئيس بالمواطن

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:06 م
سولاف درويش
سولاف درويش
محمد الشريف
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قالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن فتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروع "بشاير الخير 3" بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية ضمن المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، يؤكد اهتمام الرئيس بالمواطن المصري وحرصه على أن يعيش حياة كريمة تليق به.

وأضافت "درويش" فى بيان لها، أن القضاء على العشوائيات كان كابوس بالنسبة للجميع، وحلم بالنسبة للمواطن أو المسئول ولكن بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم القضاء على العشوائيات وأصبح الحلم حقيقة وتم تطوير الأماكن العشوائية فى جميع محافظات مصر.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي هدفه منذ تولي مقاليد البلاد هو الحفاظ على حياة المواطن المصري وتوفير حياة آدمية وآمنة تليق بأبناء الشعب الذي تحمل الكثير وصبر على المآسي طوال عقود سابقة من الإهمال والتهميش.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري الأبي الذي تحمل الصعاب وتحمل جميع الإجراءات الاقتصادية الصعبة وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ومساعد دائما الرئيس السيسى فى أكثر من لقاء وهو يشكر الشعب المصرى، ويطمنهم، ودائما يقول لهم انتظروا فالقادم أفضل وفى كل يوم وخلال فترة الافتتاحات المتتالية نجد وعد الرئيس يتحقق.

وأشارت "درويش" إلى أن مشروع "بشاير الخير 3" يُعد إنجازًا حقيقيًا تحقق على أرض الواقع في زمن قياسي بفضل القيادة السياسية التى تعمل ليل نهار من أجل حياة كريمة للمواطن المصري.

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