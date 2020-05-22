رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا عبدالعزيز: حالة تعاطف شديدة مع الدكتورة شيماء في «البرنس»

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:00 م
الفنانة دنيا عبد
الفنانة دنيا عبد العزيز
أ ش أ
طباعة
اعتبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن دورها في مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في سباق رمضان الحالي، نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، معتبرة أن دور الدكتورة شيماء الذي تجسده خلال أحداث العمل، من أكثر الشخصيات المميزة التي قدمتها.

وقالت دنيا عبد العزيز، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنها عندما قرأت الدور، شعرت بخوف شديد لأن الشخصية مختلفة ولم تقدمها من قبل حيث تظهر في نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التي تزوجت من "فتحى" الذي يجسده أحمد زاهر، أخو "رضوان البرنس" الذي يجسده محمد رمضان.

وأوضحت أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت حتى الحلقة الأخيرة، معبرة عن سعادتها بعد حالة التعاطف الشديدة التي ظهرت بين المشاهدين تجاه الدكتورة شيماء التي بدت مظلومة في الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل حول "رضوان" ويعمل سمكريًا في ورشة والده ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي"، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

ويشارك في بطولة "البرنس" محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، وعبد العزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وتأليف وإخراج محمد سامى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 إصابات جديدة بكورونا في الإسماعيلية

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

رسميا.. غدا المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2020 مكتوبة

تعرف على دعاء آخر شهر رمضان 2020

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا

محمود التهامي: أتمنى تحويل مبنى كمين البرث لمزار سياحي

نقابة كتاب مصر: آدم حنين أثبت للعالم أنه حفيد الفراعنة