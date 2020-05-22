دنيا عبدالعزيز: حالة تعاطف شديدة مع الدكتورة شيماء في «البرنس»

اعتبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن دورها في مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في سباق رمضان الحالي، نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، معتبرة أن دور الدكتورة شيماء الذي تجسده خلال أحداث العمل، من أكثر الشخصيات المميزة التي قدمتها.وقالت دنيا عبد العزيز، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنها عندما قرأت الدور، شعرت بخوف شديد لأن الشخصية مختلفة ولم تقدمها من قبل حيث تظهر في نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التي تزوجت من "فتحى" الذي يجسده أحمد زاهر، أخو "رضوان البرنس" الذي يجسده محمد رمضان.وأوضحت أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت حتى الحلقة الأخيرة، معبرة عن سعادتها بعد حالة التعاطف الشديدة التي ظهرت بين المشاهدين تجاه الدكتورة شيماء التي بدت مظلومة في الأحداث.وتدور أحداث المسلسل حول "رضوان" ويعمل سمكريًا في ورشة والده ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي"، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.ويشارك في بطولة "البرنس" محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، وعبد العزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وتأليف وإخراج محمد سامى.