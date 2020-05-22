رئيس البرلمان يتلقى اتصالا من نظيره العراقي للتهنئة بالعيد

تلقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.من جانبه، قدم الدكتور علي عبدالعال الشكر لرئيس مجلس النواب العراقي، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة وأشار إلى العلاقات البرلمانيةالمتميزة التي تجمع المؤسستان التشريعي تان.