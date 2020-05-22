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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:23 م
طارق رحمي محافظ
طارق رحمي محافظ الغربية،
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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بعث طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص الرسالة:
"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية، نتقدم لشخصكم العظيم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين المولي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد للمضي قدما بمسيرة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته، وبما يضمن تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية صاحبة المجد المشرق الضارب في أعماق التاريخ".

كما أرسل محافظ الغربية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة.

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وينعم على شعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

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