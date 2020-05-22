ماليزيا تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 7 آلاف و137 حالة.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، إن 25 حالة من الإصابات الجديدة كانت من الخارج و53 حالة منها محلية، وأنه من بين الحالات الـ 53، فإن 40 حالة كانت من المواطنين الأجانب.وأضاف أنه بالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 5 آلاف و859 حالة، بعد تعافي 63 شخصًا وخروجهم جميعًا من مستشفيات العزل اليوم.وأعلن المدير العام للصحة الماليزية حالة وفاة واحدة من الفيروس اليوم ليبلغ عدد الوفيات تراكميًا حتى الآن 115 حالة أي ما يعادل 61. 1 في المئة من إجمالي الإصابات.