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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولي وأوكرانيا يتفقان حول برنامج جديد بـ5 مليارات دولار

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:09 م
النقد الدولي
النقد الدولي
أ ش أ
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توصل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق مبدئي حول برنامج جديد لمدة 18 شهرًا بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاء في بيان صندوق النقد الدولي - وفق ما أوردته وكالة يوكرنفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - أن: "موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية لترتيب احتياطي جديد مدته 18 شهرًا".

ويهدف البرنامج الجديد إلى توفير ميزانية المدفوعات ودعم الميزانية لمساعدة السلطات الأوكرانية على معالجة آثار صدمة (كوفيد-19) مع المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية المهمة للحد من نقاط الضعف الرئيسية.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج سيضمن وجود أوكرانيا في وضع جيد للعودة إلى النمو واستئناف جهود الإصلاح الأوسع نطاقا عندما تنتهي الأزمة. ومن المتوقع أن يحفز الترتيب أيضا مزيد من الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

ويخضع الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن ينظر المجلس في البرنامج الجديد خلال الأسابيع المقبلة".

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