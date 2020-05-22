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د. محمد الباز
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محمد العسيري

فن

خيانة عهد الحلقة 29.. جومانة مراد تقتل بيومي فؤاد

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:06 م
خيانة عهد
خيانة عهد
منار إبراهيم
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تصاعدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل «خيانة عهد» الذي تخوض به الفنانة يسرا الماراثون الرمضاني الجاري، وشهدت العديد من المفاجآت المؤلمة.

وبدأت الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة حيث حاول «مروان» خالد سرحان أن يثبت براءته ويسلم الفلاشة التي تحمل خيانة زوجته «نادية» عبير صبري له، وهو ما تسبب في قتلها، ولكنه تفاجئ أن الذي تحمله الفلاشة صورة "هشام" خالد أنور، ابن أخته الغير شقيقة "عهد" يسرا.

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل خيانة عهد


وذهبت «عهد» يسرا إلى أخيها «مروان» خالد سرحان إلى السجن وبكى لها قائلًا إن الفلاشة ليست عليها إثبات براءته لتعترف له بوجه بارد أنها هي من مسحت الفيديو الذي سينقذه من الإعدام، مما أصابه بالذهول، وقالت له بانها سبب كل ما حدث له مثلما فعل بها من تلفيق تهم وقتل زوجها "عزمي" في الماضي للاستيلاء على أمواله بمساعدة "مجدي الصياد" رمزي العدل، وتركته وغادرت ولكنه تحت تاثير الصدمة.

وقررت "عهد" أن تفعل الشيء نفسه مع "فرح" حلا شيحة التي ذهبت لها إلى الحبس، واعترفت لها بانها سبب سجنها وهذا بسبب ما فعلته مع ابنها "هشام" خالد أنور، وسبب إدمانه وقتله بالمخدرات ليظهر بالنتائج أنه توفى نتيجة جرعة زائدة من الهيروين حتى تخفى الجيمة عنها، مما صدم "فرح" التي حاولت الإنكار ولكن قامت "عهد" بصفعها، ووعدتها بانها ستجدد لها الحبس كل فترة لتعيش باقي حياتها في الحبس.

وفي الخطوة الأخيرة قررت "عهد" يسرا الانتقام أيضًا من "شيرين" جومانة مراد، فسلطت الديلر الذي يعطي الثانية الهيروين أن يضيف مواد أخرى تتسبب في ألم البطن لكيس الهيروين الذي سيعطيه لـ"شيرين"، وعندما ذهبت لها في المنزل وجدتها في حالة صعبة.

جومانة مراد تقتل بيومي فؤاد

واكتشفت "عهد" أن "شيرين" كانت تصورها وهي تتفق مها على أخويها "فرح" و"مروان" مما أغضب "عهد"، واقنعتها أنها وضعت مواد سامة على الهيروين حتى تعترف بقتل فرح لـ"هشام" وقامت بالتسجيل لها، وعندما أقرت لها بالحقيقة، انفعلت "شيرين" وحاولت "قتل "عهد" بالسكين، ولكن في الوقت ذاته جاء "منعم" بيومي فؤاد والذي قتل بدلًا من "عهد" وانتهت احداث الحلقة على مشهد انهيار "عهد" على "منعم".

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