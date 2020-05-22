ترامب يدعو حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة، وسط جائحة فيروس كورونا المنتشر في البلاد.وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1255 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 94661، ووفقا لجامعة جونز هوبكنز التى تعد مرجعا فى تتبع عدد الوفيات والإصابات تم تسجيل 25582 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات إلى 1576542.وفى الوقت الذى لا تزال الولايات المتحدة لديها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك فى العالم، أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس بتنكيس الأعلام فوق المبانى الفيدرالية فى الولايات المتحدة لثلاثة أيام.