«سحورك ع الدستور».. كرات الجبن الحارة
الجمعة 22/مايو/2020 - 07:46 م
إسلام جمالطباعة
تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة التي تساهم في التصدي للصيام لأكثر من 16 ساعة.
وفي هذا التقرير نرصد وجبة سحور جديدة تتميز بسهولة التحضير، وهي كرات الجبن الحارة.
المكونات
مغلف خلطة البروست الحارة
400 جم جبن موزاريلا مبشور
1 كوب دقيق
5 حبة بيض مخفوق
1 فص ثوم مفروم
12 1 كوب كسكس
200 جم جبن بارميزان مبشور
14 كوب ريحان مجفف
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
زيت للقلي
طريقة التحضير
- في وعاء متوسط يتم إضافة كلا من جبن الموزاريلا، جبن البارميزان وبيضة واحدة جيدًا ثم بللي بالملح والفلفل
- يخلط الريحان المجفف مع الكسكس واتركيه جانبًا، ثم أضيفي الثوم المفروم إلى البيض المخفوق
- يتم تشكيل خليط الجبن إلى كرات صغيرة، وغمس الكرات في الدقيق ثم في البيض ثم خلطة البروست الحارة ثم مرة أخرى في البيض المخفوق ثم في خليط الكسكس وهكذا حتى انتهاء الكمية
- يسخن الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلي كرات الجبن حتى تصبح ذهبية اللون.
وفي هذا التقرير نرصد وجبة سحور جديدة تتميز بسهولة التحضير، وهي كرات الجبن الحارة.
المكونات
مغلف خلطة البروست الحارة
400 جم جبن موزاريلا مبشور
1 كوب دقيق
5 حبة بيض مخفوق
1 فص ثوم مفروم
12 1 كوب كسكس
200 جم جبن بارميزان مبشور
14 كوب ريحان مجفف
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
زيت للقلي
طريقة التحضير
- في وعاء متوسط يتم إضافة كلا من جبن الموزاريلا، جبن البارميزان وبيضة واحدة جيدًا ثم بللي بالملح والفلفل
- يخلط الريحان المجفف مع الكسكس واتركيه جانبًا، ثم أضيفي الثوم المفروم إلى البيض المخفوق
- يتم تشكيل خليط الجبن إلى كرات صغيرة، وغمس الكرات في الدقيق ثم في البيض ثم خلطة البروست الحارة ثم مرة أخرى في البيض المخفوق ثم في خليط الكسكس وهكذا حتى انتهاء الكمية
- يسخن الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلي كرات الجبن حتى تصبح ذهبية اللون.