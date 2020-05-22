«سحورك ع الدستور».. كرات الجبن الحارة

المكونات

طريقة التحضير

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة التي تساهم في التصدي للصيام لأكثر من 16 ساعة.وفي هذا التقرير نرصد وجبة سحور جديدة تتميز بسهولة التحضير، وهي كرات الجبن الحارة.مغلف خلطة البروست الحارة400 جم جبن موزاريلا مبشور1 كوب دقيق5 حبة بيض مخفوق1 فص ثوم مفروم12 1 كوب كسكس200 جم جبن بارميزان مبشور14 كوب ريحان مجففملح وفلفل (حسب الرغبة)زيت للقلي- في وعاء متوسط يتم إضافة كلا من جبن الموزاريلا، جبن البارميزان وبيضة واحدة جيدًا ثم بللي بالملح والفلفل- يخلط الريحان المجفف مع الكسكس واتركيه جانبًا، ثم أضيفي الثوم المفروم إلى البيض المخفوق- يتم تشكيل خليط الجبن إلى كرات صغيرة، وغمس الكرات في الدقيق ثم في البيض ثم خلطة البروست الحارة ثم مرة أخرى في البيض المخفوق ثم في خليط الكسكس وهكذا حتى انتهاء الكمية- يسخن الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلي كرات الجبن حتى تصبح ذهبية اللون.