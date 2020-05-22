الأحد.. أول أيام عيد الفطر في الكويت

أعلنت دولة الكويت أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر بحسب الرؤية الشرعية ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.كما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» مساء اليوم.