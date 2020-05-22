ماليزيا: الأحد هو أول أيام عيد الفطر

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة، أنه بعد غد الأحد الموافق الرابع والعشرين من مايو 2020 سيكون هو أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441.ونقلت صحيفة " نيو ستريتس تايمز "التى تصدر بماليزيا فى موقعها الإلكترونى عن حامل الأختام الملكية سيد دانيال سيد أحمد قوله مساء اليوم الجمعة فى بيان، إن بعد غد الأحد الموافق الرابع والعشرين من مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر فى كافة ولايات ماليزيا.وقال حامل الأختام الملكية لماليزيا سيد دانيال سيد أحمد "التزاما بمرسوم الحاكم الأعلى لماليزيا السلطان يانج دي بيرتوان أجونج، وبعد التشاور مع حكام ولايات ماليزيا، فإننى أعلن أن أول أيام عيد الفطر يوافق يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر مايو 2020".وكانت وزارة الشئون الدينية الإندونيسية قد أعلنت أيضا فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه بعد غد الأحد سيوافق أول أيام عيد الفطر للعام الهجرى 1441.