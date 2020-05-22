ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا لـ 72

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في ليبيا إلى 72 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن عائد من الخارج.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لعائد من السفر.وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه استلم اليوم 238 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمعبطرابلس 204 عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 4 عينات، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 22 عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية 8 عينات.وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 237 عينة سالبة وعينة واحدة موجبة لعائد من السفر، مشيرًا إلى تماثل 3 حالات من المخالطين للشفاء.