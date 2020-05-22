الشرطة الجزائرية توزع 50 ألف كمامة على المواطنين للوقاية من كورونا

بدأت، اليوم الجمعة، الشرطة الجزائرية في توزيع 50 ألف كمّامة للوقاية من فيروس "كورونا" على المواطنين ضمن مخطط أمني تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى".وقالت المديرية في بيان لها على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هذه العملية التوعوية تأتي ضمن المخطط الأمني بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى".وأضافت أنه سيتم توزيع 50 ألف كمّامة على المواطنين بهدف توعيتهم وتحفيزهم على المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية في المجتمع.وأشارت إلى أن هذه الحملة ستشمل في بدايتها 8 ولايات هي الجزائر العاصمة، والبليدة، ووهران، وقسنطينة، وسطيف، وبجاية، وورقلة والمدية وستتواصل لتشمل باقي الولايات.