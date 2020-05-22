كندا تسجل 1623 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت الصحة الكندية، اليوم، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 ألفا و765 مصابا.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تمديد الحظر على السفر غير الأساسي عبر الحدود مع كندا والمكسيك حتى 23 يونيو المقبل.وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف في بيان له، إنه لن يسمح بالسفر غير الأساسي حتى تقتنع الإدارة بأنه آمن.وأشار وولف إلى أن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع الجانبين الكندي والمكسيكي، اللذين وافقا على ضرورة تمديد القيود في الوقت الراهن.وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تمديد الحظر التنقل بين البلدين لمدة 30 يوما.