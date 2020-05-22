أهالي عابدين يتبرأون من خلية إنتاج أفلام الإخوان المفبركة

تبرأ أهالي عابدين من القائمين على ستوديو "بوهمين" بعد تورطهم في إنتاج فيديوهات مزورة تستهدف زعزعة استقرار الدولة.وكتبت صفحة "عابدين" على موقع التواصل الإجتماعي على "فيسبوك": "نتبرأ نحن أهالى عابدين منهم ولا يمتوا لعابدين ولأهل عابدين بأي صلة ونحن خلف الدولة وقيادتها فى قطع كل يد أو كل عقل يخطط لزعزعة استقرار مصر.وتم ضبط ستوديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت اسم "بوهمين"، يقوم بإنتاج فيديوهات مزورة للإساءة للدولة المصرية، وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية وتركيا مقابل آلاف الدولارات.وتم القبض علي القائمين على "بوهمين"، وهم أحمد ماهر عزت مدير ومشرف ستوديو "بوهمين"، وسامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام"، وهيثم حسن عبدالعزيز محجوب، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، ومحمد عمر سيد عبداللطيف، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، وفقا لبيان وزارة الداخلية.اعترف سامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام في الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، خلال فيديو له، قائلًا: "تواصل معى عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا منى أنى أنتج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة، ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو بالفعل أنتجت فيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية لنفس القناة، وكانت الفلوس بتتحول ليا من شبكة قنوات الجزيرة على حسابى في البنك، بإجمالى تحويلات حوالى 150 ألف دولار‪".‬