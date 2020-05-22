أهالي عابدين يتبرأون من خلية إنتاج أفلام الإخوان المفبركة

أهالي عابدين يتبرأون من خلية إنتاج أفلام الإخوان المفبركة
الجمعة 22/مايو/2020 - 06:05 م
أحمد عبدالعزيزطباعة
تبرأ أهالي عابدين من القائمين على ستوديو "بوهمين" بعد تورطهم في إنتاج فيديوهات مزورة تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
وكتبت صفحة "عابدين" على موقع التواصل الإجتماعي على "فيسبوك": "نتبرأ نحن أهالى عابدين منهم ولا يمتوا لعابدين ولأهل عابدين بأي صلة ونحن خلف الدولة وقيادتها فى قطع كل يد أو كل عقل يخطط لزعزعة استقرار مصر.
وتم ضبط ستوديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت اسم "بوهمين"، يقوم بإنتاج فيديوهات مزورة للإساءة للدولة المصرية، وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية وتركيا مقابل آلاف الدولارات.
وتم القبض علي القائمين على "بوهمين"، وهم أحمد ماهر عزت مدير ومشرف ستوديو "بوهمين"، وسامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام"، وهيثم حسن عبدالعزيز محجوب، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، ومحمد عمر سيد عبداللطيف، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
اعترف سامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام في الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، خلال فيديو له، قائلًا: "تواصل معى عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا منى أنى أنتج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة، ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو بالفعل أنتجت فيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية لنفس القناة، وكانت الفلوس بتتحول ليا من شبكة قنوات الجزيرة على حسابى في البنك، بإجمالى تحويلات حوالى 150 ألف دولار".
وكتبت صفحة "عابدين" على موقع التواصل الإجتماعي على "فيسبوك": "نتبرأ نحن أهالى عابدين منهم ولا يمتوا لعابدين ولأهل عابدين بأي صلة ونحن خلف الدولة وقيادتها فى قطع كل يد أو كل عقل يخطط لزعزعة استقرار مصر.
وتم ضبط ستوديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت اسم "بوهمين"، يقوم بإنتاج فيديوهات مزورة للإساءة للدولة المصرية، وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية وتركيا مقابل آلاف الدولارات.
وتم القبض علي القائمين على "بوهمين"، وهم أحمد ماهر عزت مدير ومشرف ستوديو "بوهمين"، وسامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام"، وهيثم حسن عبدالعزيز محجوب، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، ومحمد عمر سيد عبداللطيف، "مسئول إعداد المواد الفيلمية"، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
اعترف سامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام في الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، خلال فيديو له، قائلًا: "تواصل معى عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا منى أنى أنتج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة، ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو بالفعل أنتجت فيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية لنفس القناة، وكانت الفلوس بتتحول ليا من شبكة قنوات الجزيرة على حسابى في البنك، بإجمالى تحويلات حوالى 150 ألف دولار".
أهالي عابدين يتبرأون من خلية إنتاج أفلام الإخوان المفبركة
أهالي عابدين يتبرأون من خلية إنتاج أفلام الإخوان المفبركة