رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول طائرات تركية محملة بالأسلحة للهجوم على ترهونة بليبيا

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:04 م
وصول طائرات تركية
وصول طائرات تركية
أبوزيد على
طباعة
كشف مسؤول بجهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث اسباق، وصول طائرات شحن عسكرية تركية محملة بالأسلحة والذخائر فجر اليوم إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول، مشيرًا إلى أن ذلك يبدوا تحضيرا لشن هجوم على مدينة ترهونة التي تعتبر آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.

وقال اسباق لـ«قناة العربية»: «قوات الوفاق حشدت مقاتليها ودعمتهم بالأسلحة والمرتزقة السوريين في المناطق المحيطة بمدينة ترهونة ومنها القره بوللي ومسلاتة وتاجوارء وتارغلات، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى وسط المدينة، لتنفيذ خطوة عسكرية جديدة ضد المواقع الخاضعة لنفوذ الجيش».

كما أرسلت مقاتلات تابعة لقوات الوفاق منشورات لسكان مدينة ترهونة، وطلبت منهم الابتعاد عن مواقع الجيش الليبي، والبقاء ببيوتهم.

يذكر أن مدينة ترهونة هي آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وتعد المنفذ الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس تمر عبرها إمدادات الجيش وإلى محار عين زار والرملة وصلاح الدين، وأصبحت ترهونة أحد أهم أهداف قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

مصادر: اليقظة الأمنية أحبطت مخطط خلية «الجزيرة» لضرب «ملحمة الاختيار»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

«الصحة»: 11 وفاة و783 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

دراسة: العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

منوعات

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

الإمارات تبحث تطوير مسارات التعاون الثقافي مع فرنسا واليابان

أمين «الأعلى للثقافة»: آدم حنين قيمة فنية لا تعوض

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

«الشارقة للكتاب» تعلن تأجيل المهرجان الافتراضى