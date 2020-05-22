وصول طائرات تركية محملة بالأسلحة للهجوم على ترهونة بليبيا

كشف مسؤول بجهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث اسباق، وصول طائرات شحن عسكرية تركية محملة بالأسلحة والذخائر فجر اليوم إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول، مشيرًا إلى أن ذلك يبدوا تحضيرا لشن هجوم على مدينة ترهونة التي تعتبر آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.وقال اسباق لـ«قناة العربية»: «قوات الوفاق حشدت مقاتليها ودعمتهم بالأسلحة والمرتزقة السوريين في المناطق المحيطة بمدينة ترهونة ومنها القره بوللي ومسلاتة وتاجوارء وتارغلات، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى وسط المدينة، لتنفيذ خطوة عسكرية جديدة ضد المواقع الخاضعة لنفوذ الجيش».كما أرسلت مقاتلات تابعة لقوات الوفاق منشورات لسكان مدينة ترهونة، وطلبت منهم الابتعاد عن مواقع الجيش الليبي، والبقاء ببيوتهم.يذكر أن مدينة ترهونة هي آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وتعد المنفذ الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس تمر عبرها إمدادات الجيش وإلى محار عين زار والرملة وصلاح الدين، وأصبحت ترهونة أحد أهم أهداف قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.