الصحة العالمية: أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة لكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن البؤر الجديدة لفيروس كورونا المستجد حول العالم.وقالت «الصحة العالمية» إن أمريكا الجنوبية ستصبح بؤرة الوباء الجديد لفيروس كورونا.وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا التاجي في قارة أمريكا الجنوبية؛ ليتخطى حاجز النصف مليون حالة إصابة، في تصاعدٍ لعدد الإصابات المسجلة في القارة، خلال الفترة الماضية.وشهدت قارة أمريكا الجنوبية، يوم الأربعاء 20 مايو، تسجيل 32 ألفًا و431 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في القارة إلى 520 ألفًا و88 حالة إصابة، من بينها 26 ألفًا و625 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات تبلغ 5.1% تقريبًا.ويرجع ارتفاع عدد الإصابات في القارة اللاتينية إلى البرازيل، التي سجلت لوحدها أكثر من نصف حالات الإصابة في قارة أمريكا الجنوبية، بتسجيلها 293 ألفًا و357 حالة إصابة، بنسبة 56.4% من إصابات القارة.وأصبحت البرازيل تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر وباء فيروس كورونا خلف كلٍ من الولايات المتحدة وروسيا، متخطيةً إسبانيا، التي صارت رابعة.وخلف البرازيل تأتي البيرو، التي كسرت يوم الأربعاء حاجز المائة ألف إصابة بالفيروس، وباتت تسجل 104 آلاف و20 حالة إصابة بالفيروس.