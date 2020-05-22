«تعليم الجيزة» تمنع دخول مؤسساتها بدون كمامة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرا إداريا بمنع دخول أي فرد سواء من الجمهور، أو الموظفين للمؤسسات التعليمية، بدون كمامات مع ضرورة مراعاة المسافات البينية 2 متر، على الأقل في حالة التعامل المباشر.ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وشددت على أن ينفذ هذا القرار على وجه السرعة وبدقة، وعلى من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.