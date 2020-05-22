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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رسميا.. غدا المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:31 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت 23 من شهر مايو الجاري هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأحد الموافق 24مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان منذ قليل، إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الجمعة، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرية.

وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير وباليمن والبركات.

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