استعدادات «الإفتاء» لإعلان أول أيام عيد الفطر (صور)

انهت دار الإفتاء المصرية، استعداداتها لإعلان رؤية هلال شهر شوال، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، وحرصت خلال الاستعدادات على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية اللازمة، حماية للمتواجدين لنقل رؤية الهلال من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.ويعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد المغرب بحوالي نصف ساعة، نتائج الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 1441.وتؤكد دار الإفتاء أنها هي المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور الهجرية، وينقل الاستطلال على الهواء مباشرة، وينقل على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.