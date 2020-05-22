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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

استعدادات «الإفتاء» لإعلان أول أيام عيد الفطر (صور)

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:43 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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انهت دار الإفتاء المصرية، استعداداتها لإعلان رؤية هلال شهر شوال، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، وحرصت خلال الاستعدادات على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية اللازمة، حماية للمتواجدين لنقل رؤية الهلال من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ويعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد المغرب بحوالي نصف ساعة، نتائج الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 1441.

وتؤكد دار الإفتاء أنها هي المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور الهجرية، وينقل الاستطلال على الهواء مباشرة، وينقل على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
الإفتاء
الإفتاء
الإفتاء
استعدادات «الإفتاء» لإعلان أول أيام عيد الفطر (صور)
الإفتاء
الإفتاء
الإفتاء
الإفتاء
الإفتاء
استعدادات «الإفتاء» لإعلان أول أيام عيد الفطر (صور)
الإفتاء
الإفتاء

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