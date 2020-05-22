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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 إصابة جديدة بكورونا في أوتاوا الكندية

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:31 م
كورونا
كورونا
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أعلنت هيئة الصحة العامة في أوتاوا بكندا، اليوم الجمعة، عن وفاة جديدة خلال التحديث اليومي الخاص بالوباء، إلى جانب الإعلان عن 19 إصابة مؤكدة بالفيروس.

ومنذ تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في أوتاوا يوم 11 مارس الماضي، كان هناك 1868 إصابة مؤكدة بما في ذلك 211 حالة وفاة، ويبلغ متوسط أعمار المصابين بالفيروس 57 عاما، كما كان هناك إصابة لرضيع يبلغ من العمر 4 أشهر.

ووفقا للصحة العامة في أوتاوا، فإن 499 من العاملين في مجال الرعاية الصحية قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كما قد تماثل للشفاء حوالي 75% من الإصابات، أي ما يعادل 1452 شخصا.

ومن جانبها، أكدت وكالة الصحة العامة في كندا أنه قد تم إرسال حوالي 2198 إحالة للمراجعة بشأن بعض الأشخاص إلى الشرطة الملكية للتأكد من التزامهم بإجراءات العزل الذاتي اعتبارا من 13 مايو الجاري، وقد كانت نونافوت المكان الوحيد الخالي من الإحالات خلال فترة الوباء، حيث تحرص الشرطة الكندية على التأكد من التزام المسافرين العائدين إلى البلاد بفترة العزل الذاتي من خلال إجراء الزيارات والمكالمات.

كما يتم مشاركة المعلومات التي يقدمها الأشخاص العائدون إلى كندا بشكل يومي مع مركز العمليات الوطنية في الشرطة وترسل إلى سلطات تنفيذ القانون المحلية.

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