الفلبين تسجل 163 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، اكتشاف 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 13597 وذلك مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الإصابات عقب تخفيف إجراءات الحجر الصحي.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة مترو مانيلا التي تعد بؤرة تفشي الفيروس إذ ظهرت 91 حالة إصابة بها، في حين ظهرت 34% من الإصابات في جزيرة بيسايا وتم تسجيل 10% من الإصابات في أنحاء أخرى في البلاد.وتماثلت 92 حالة جديدة للشفاء ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 3092، بينما توفي 11 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 857.وأكدت وزارة الصحة أن 2236 عاملًا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس وتماثل منهم 1086 شخصًا وتوفي 31 آخرون.