56 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

سجلت الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28628 داخل البلاد.وألزمت الحكومة الإسبانية كل من يبلغ عمره أكثر من ست سنوات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.وذكرت وزارة الصحة، أن كل من استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض فإنه يتوجب عليهم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.